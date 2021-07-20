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Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы

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ГИБДД РФ

Начальнику управления ГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

По данным СК, кроме Сафонова также задержаны шесть участников организованной преступной группировки — экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

Согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ, Сафонову грозит лишение свободы сроком до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки — более 1,3 млрд руб.

Ранее на Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн руб.

Позже Следственный комитет России разместил ролик оперативной съемки из дома главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

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