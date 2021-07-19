В России к 2024 году все справки будут выдавать в электронном виде

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что к 2024 году все справки и выписки будут предоставляться россиянам в электронном виде в момент обращения за их получением. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, до конца 2022 года в цифровой формат будут переведены еще, примерно, 200 госуслуг. Также правительство планирует в 2021 году обеспечить всех граждан России бесплатной электронной подписью.

«Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы – достаточно защищенной цифровой копии в приложении «Госуслуги» на смартфоне», — отметил Чернышенко.

С декабря текущего года в столице будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.

Ранее Минцифры разработало инициативу, с помощью которой россияне смогут получить государственные услуги в электронном виде или записаться на прием в ведомства через коммерческие приложения.