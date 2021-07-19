В Москве мать бросила свою годовалую дочь в хостеле

В Москве женщина бросила свою годовалую дочь в хостеле, по данному факту правоохранители начали проверку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

«18 июля в 14.45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили ребенка. Девочку отправили в медицинское учреждение. Как сообщил источник в МВД, младенца оставили в клинике из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием дочери заниматься не планирует.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области нашли младенца в пакете.