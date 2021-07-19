В Египте смягчили ряд антиковидных ограничений

Спустя 16 месяцев в Египте возобновляется работа театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе тех, которые расположены в отельных комплексах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что объекты развлечений и досуга могут работать с заполняемостью до 70% от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии минтуризма.

Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом все еще запрещены кальяны в ресторанах, кафе и других общественных местах.

Ранее сообщалось, что Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом по итогам визита экспертов.

В начале прошлой недели председатель Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али заявил, что Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными египетскими курортами в середине августа текущего года.