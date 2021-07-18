Тульские пожарные спасли моржей от перегрева, пять часов поливая их водой

Сотрудники МЧС в Туле помогли двум моржам спастись от жары во время их перевозки на биологическую морскую станцию в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве сообщили, что моржей по имени Хома и Зая отправили из города Рыбинска Ярославской области на Утришскую морскую станцию в Анапе, однако ночью по пути сломался рефрижератор.

Группа океанологов, которая сопровождала животных, решила обратиться за помощью к сотрудникам МЧС и повезла моржей в ближайшую пожарную часть. Там спасатели устроили Хоме и Зае охлаждающий душ на протяжении пяти часов.

В это время пожарные договорились с компанией, которая помогла организовать погрузку моржей в другой рефрижератор, который прибыл вместо неисправного.

Ранее под Челябинском пожарные спасли из горящего леса олененка. На кадрах видно, как пожарный идет по дороге, вокруг которой горит лес. Он несет на руках жалобно пищащего детеныша. Спасатель отдал олененка полицейскому.