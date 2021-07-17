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Суд в Москве отправил под домашний арест девушку, сбившую троих детей

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Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС

Валерия Башкирова, сбившая на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже умер, отправлена под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.

Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября, уточнили в пресс-службе суда.

Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время ДТП водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок пяти лет впал в кому и получил перелом основания черепа. Позже он скончался.

У четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у девятимесячного младенца — также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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