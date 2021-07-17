Вирусолог рассказал, как долго продлится третья волна коронавируса

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что третья волна коронавируса, которая сейчас в России находится в самом разгаре, продлится дольше, чем предполагалось, сообщает ТАСС.

«Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца», — заявил Тимаков.

Вирусолог отметил, что в России третья волна началась раньше, чем ее объявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а смертность от коронавируса в нашей стране превышает общемировую в 30 раз.

«Мы в третью волну вошли гораздо раньше, чем ВОЗ вошла, объявила, чем начался рост в других странах», — утверждает Тимаков.

По его словам, в ближайшее время не стоит ждать снижения уровня заболеваемости.

Ранее эксперт заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма.