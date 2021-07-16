Постпред РФ: Москву настораживает молчание ОЗХО по докладу о Навальном

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что отсутствие реакции Технического секретариата на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального настораживает Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в организации «держат артистическую паузу, словно воды в рот набрали».

«Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с Техсекретариатом прошлым. Настораживает ли это нас? Да, настораживает, потому что вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской кампании», — сказал Шульгин.

Он также добавил, что в ОЗХО поддерживают «густую дымовую завесу» вокруг дела Навального, которая «на деле оказывается дезинформацией».

Дипломат отметил, что «не припомнит» подобных ошибок в работе организации и заключил, что они «чреваты серьезными политическими последствиями».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила попытки Германии оправдать временные нестыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.