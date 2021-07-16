Бывшего мужа женщины, лишенной детей из-за цветных волос, ограничили в родительских правах

Жительница Дагестана Нина Церетилова добилась ограничения родительских прав в отношении ее бывшего мужа. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Отмечается, что суд удовлетворил иск многодетной матери.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Дагестана отменил решение Кировского райсуда Махачкалы и постановил вернуть 33-летней Нине Церетиловой троих детей, которых у нее ранее изъяли из-за «аморального образа жизни»: короткой стрижки, крашенных в розовый цвет волос, татуировок и пирсинга.

Ранее сообщалось, что в Москве мать отдала годовалого ребенка незнакомому человеку в подземном переходе, столичная прокуратура намерена лишить ее родительских прав.

Инцидент произошел 16 октября в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». 29-летняя мать отдала спящую в коляске дочь незнакомцу. В полицию обратилась совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Правоохранители нашли ребенка у мужчины без определенного места жительства.