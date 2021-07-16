Путин по итогам съезда ЕР выделил 150 млрд руб. на коммунальную инфраструктуру в регионах

Президент России Владимир Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах страны объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом говорится в Telegram-канале партии.

Согласно публикации, деньги поступят в регионы начиная с 2022 года.

«Прежде всего — на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», — сказано в заявлении «Единой России».

Ранее стало известно, что незаконный сброс сточных вод предотвратили в двух муниципалитетах Подмосковья после вмешательства Минэкологии региона.

Также в мае текущего года сообщалось об аварии на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области. По факту ЧП прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Роструд также приступил к расследованию произошедшего.