Задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса под Ростовом

Правоохранители задержали мужчину, напавшего накануне на пассажиров автобуса в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Подозреваемый задержан. Информация уточняется», — сказал он.

Согласно агентству, при нападении 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины — 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала «112», на пассажиров напал мужчина по имени Семен Нам. Подозреваемого увезли в Следственный комитет, где он дал показания. Мужчина заявил, что атаковал демонов, а не людей и затем бежал от них же.

Отмечается, что у россиянина подтвержденный диагноз «параноидальная шизофрения». «112» утверждает, что в результате происшествия погибли две женщины, еще одна находится в критическом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.