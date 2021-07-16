В Москве в пятницу ожидается до +32°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 16 июля, будет до +32°С. В столице будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и грозы, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается северный ветер 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +18...+20°С. Прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 747 мм рт. ст.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Температура в Москве 14 июля побила рекорд 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ поднялись до +34,1°С.

Замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28… +30 °С и дожди с грозами.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.