Эксперт: рост заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса», — считает Горелов.

По данным ученого, в России на данный момент происходит подобная смена штаммов.

«Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости», — указал Горелов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ подчеркнул высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции в мире.

В четверг, 15 июля, в России было зарегистрировано максимальное количество смертей от коронавируса.