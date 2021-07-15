СК предъявил обвинение депутату Тобольской думы, сбившему сотрудника ГИБДД

Следствие предъявило обвинение депутату Тобольской гордумы, который на автомобиле Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Тюменской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области депутату Тобольской городской думы седьмого созыва предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — сказано в сообщении.

Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу будет решен в ближайшее время, уточняет следствие.

Ранее депутат Тобольска Сергей Вакарин был задержан по подозрению в наезде на автомобиле Mercedes на сотрудника ГИБДД.

По данным следствия, наряд ГИБДД остановил депутата недалеко от Тобольска. Вакарин на автомобиле пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и пытался скрыться от правоохранителей. По версии полиции, водитель сел за руль пьяным и вел себя агрессивно.