В США похищенная женщина спасла себя, оставив записки с мольбой о помощи в туалетах

Похищенная женщина из Пенсильвании была спасена из заточения после того, как оставила записки с мольбой о помощи в двух общественных туалетах. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, она оставила свою первую записку в туалете супермаркета Walmart 8 июля, где написала, что ее бывший молодой человек Кори Брюэр удерживает ее против воли, а также подвергает сексуальному и физическому насилию.

Женщина сообщила, что у Брюэра есть нож, и просила, чтобы кто-нибудь позвонил в службу 911, описав машину, на которой ездит похититель, и указав адрес дома, где ее удерживали уже несколько месяцев.

Два дня спустя еще одна записка с похожим содержанием появилась у зеркала женского туалета в музее Фоллингуотер в Милл-Ран. Она заканчивалась фразой: «Если я не справлюсь, скажите моей семье, что я их люблю».

Тогда полиции удалось получить ордер на обыск. Группа спецназа окружила дом Брюера, спасла женщину и арестовывала похитителя.

Девушка рассказала полиции, что мужчина забрал ее телефон и изнасиловал, а также угрожал убить ее и ее детей, если она попытается уйти. Женщина также утверждала, что он сфотографировал ее обнаженной против ее воли и ножом порезал ей ногу.

Брюэр находится в тюрьме и должен предстать перед судом 22 июля для предварительного слушания.

Ранее сообщалось, что в нигерийском штате Кадуна похитили более 100 школьников.