Выстреливший в ребенка полицейский в Москве получил 2,5 года колонии-поселения

Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении бывшего полицейского Ивана Князева, который выстрелил в ногу девочке из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по статье «Хулиганство с применением насилия».

«Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение двух лет шести месяцев», — сказали в пресс-службе.

В марте суд назначил Князеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно, после чего прокуратура обжаловала приговор. Мосгорсуд отменил условный приговор и направил дело в районный суд для нового рассмотрения.

6 декабря сотрудник полиции, который был не при исполнении долга, выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета. По данным следствия, мужчина был другом семьи пострадавшей школьницы. После инцидента его уволили из правоохранительных органов.