В Кремле высказались о массовой драке у метро «Кузьминки» в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро «Кузьминки» в Москве разбираются правоохранительные органы.

По его словам, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара.

«Конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве полиция возбудила уголовное дело.

12 июля на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней участвовали почти 200 человек. Полиция жестко задерживала участников потасовки, более 100 человек доставлены в отделения МВД. В столичном главке МВД сообщили, что все они будут выдворены за пределы России. Поводом для массовой драки мигрантов стал бытовой конфликт.