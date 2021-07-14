Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации детей

Обсуждать вакцинацию подростков и детей от коронваируса — преждевременно. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Она напомнила, что в стране пока нет зарегистрированной вакцины для лиц младше 18 лет.

«Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему преждевременно», — сказала она.

Кузнецова подчеркнула, что даже когда препарат будет одобрен, прививать детей можно будет только с согласия родителей или законных представителей.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от коронавирусной инфекции начать планируют до 20 сентября.

В Москве в настоящий момент проводится исследование вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Оно стартовало в городе 5 июля. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.