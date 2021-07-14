Подозреваемого в нападении с металлическими кусачками на людей задержали в Домодедово

В Московской области был задержан 31-летний уроженец Республики Башкортостан по подозрению в разбойном нападении. Он может быть причастен к преступлениям, совершенным с применением металлических кусачек, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на представителей Главного управления (ГУ) МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на улице Школьная, совершил нападение на двух прохожих. Правонарушитель металлическими кусачками причинил женщине телесные повреждения, а у мужчины под угрозой применения насилия похитил дорогостоящий телефон», — пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Его нашли и задержали на территории Домодедово.

Как выяснилось, мужчина причастен на территории округа к краже аккумулятора и автомагнитолы из машины. Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с бутылкой на женщину. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».