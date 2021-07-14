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Россиянка спасла ребенка из-под колес поезда

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Пресс служба УТ МВД России по ДФО

Жительница Приморья Анастасия Вытова спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика. Данный ребенок потерялся во время отдыха с родителями, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Она находилась в автомобиле перед закрытым железнодорожным переездом в районе остановочной платформы «Автобаза». На железнодорожных путях стоял грузовой состав. В это время она увидела, что к поезду идет маленький мальчик и пытается пролезть под вагоном», — уточнили в пресс-службе.

В скором времени женщина выбежала из машины, достала мальчика из-под колес поезда. Затем она отвела его на безопасное расстояние. Состав начал путь спустя несколько секунд после спасения.

На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Оказалось, что семья малыша отдыхала на пляже «Волна». Сын играл на берегу моря. Заметив пропажу, родители обратились в экстренную службу.

Вытова была награждена за свой поступок благодарственным письмом и памятным подарком.

Ранее в Саратове капитан Росгвардии спас выпавшего из окна мальчика. Мужчина оказал ребенку помощь и вызвал врачей, которые доставили пострадавшего в больницу.

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