Десятки мигрантов побили чужие автомобили в Москве

Десятки мигрантов устроили массовую драку на юго-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Порядка 30 человек устроили массовую драку на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки. По предварительным данным, значительная часть из них — приезжие из сопредельных стран. На место происшествия стянуты полицейские», — сообщил источник.

По его словам, во время драки участники периодически выбегали на проезжую часть и мешали автомобилям и пешеходам.

Очевидцы сообщили, что в процессе конфликта были повреждены несколько припаркованных машин. Причина конфликта не уточняется.

По данным Telegram-канала «112», дерущихся больше — около 200. На месте находятся десятки экипажей полиции.

В соцсетях пользователи сообщают, что мигранты «бьют машины» и «кидаются на людей».

Ранее мигранты устроили массовую драку на рынке на окраине Москвы — рабочие дрались палками и другими подручными предметами, не «поделив» клиентов.