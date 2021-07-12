В Китае опровергли данные СМИ о планах по взаимному признанию вакцин с Россией

Генконсульство Китая во Владивостоке опровергло данные о том, что Россия и КНР взаимно признают вакцины от коронавируса.

Ранее новостной портал Deita со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбина сообщил, что Пекин и Москва договорились взаимно признать препараты от COVID-19 «Спутник V» и CoronaVac.

«Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время Генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией», — говорится на сайте китайского диппредставительства.

В середине июня сообщалось, что правительство Гонконга официально включило «Спутник V» в список вакцин от коронавирусной инфекции, которые признаются в специальном административном районе Китая.