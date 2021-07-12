Юристы рассказали, как можно попасть в тюрьму из-за недвижимости

Юристы перечислили незаконные действия, связанные с недвижимостью, из-за которых человек может попасть в тюрьму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат адвокатского бюро «Шварц и партнеры» Игорь Купцов рассказал, что ярким примером является использование поддельной регистрации по месту жительства. В случае отсутствия регистрации по месту проживания такие наниматели часто «покупают» временный документ по объявлениям в интернете.

«Однако они даже не подозревают, что зачастую подобные документы о регистрации просто подделка. Последующее использование такого поддельного документа может образовывать состав такого преступления, как использование заведомо подложного документа, это статья 327 УК РФ. Санкция – от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев», — пояснил адвокат.

Также Купцов заявил, что суд может квалифицировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ попытку получить налоговый вычет по НДФЛ, если человек не имел на него право. Это может произойти, если налоговый орган невнимательно посмотрел документы и предоставил вычет по ошибке. По словам эксперта, в такой ситуации наличие незаконного вычета по НДФЛ в пользу заявителя может быть истолковано как мошенничество.

Адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко отметила, что люди, которые хотят приобрести квартиру в ипотеку, но не имеют средств для первого взноса, идут на обман банка и указывают в договоре завышенную сумму — на 10-20% выше, то есть на размер первоначального взноса. Затем продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме, хотя на самом деле он ничего не получал. Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и которую продавец изначально и планировал за нее выручить, банк предоставляет в качестве кредита. В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги. Адвокат пояснила, что такие действия квалифицируются как мошенничество.

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