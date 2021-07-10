Мясников объяснил, почему в России так много антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России так много противников вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, это не кажется удивительным, потому что в стране долгое время поощрялась такая позиция, в том числе в СМИ, то есть настроения сформировались из-за »«благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет». Врач напомнил, что раньше противников вакцинации звали на телепередачи, где их позиция обсуждалась «снисходительно и добродушно».

«Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса», — заявил он.

Мясников полагает, что желание привиться нужно воспитывать с детства.

Ранее Мясников объяснил, почему после вакцинации от коронавируса не стоит опасаться антитело-зависимого усиления инфекции.