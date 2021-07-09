Глава саратовского минздрава «отменил» слова своего зама о запрете секса после прививки

Глава саратовского минздрава Олег Костин в Instagram «отменил» слова своего заместителя Дениса Грайфера, который ранее не рекомендовал заниматься сексом в течение трех дней после вакцинации от коронавируса.

«Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время», — сказал он.

Министр призвал «иметь разум и не переусердствовать», подчеркнув, что «тогда все можно».

«Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно», — заключил Костин.

Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом, так как повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред. Его слова поддержали в региональном минздраве.