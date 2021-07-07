Минпромторг не будет вводить QR-коды в продуктовых магазинах

Министерство промышленности и торговли России не ведет обсуждение о введении в магазинах Москвы систему доступа через QR-коды, которая уже работает в заведениях общепита, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — заявил Евтухов.

В отношении непродуктовой торговли, замглавы Минпромторга отметил, что необходимо следить за темпами вакцинации и образования коллективного иммунитета к коронавирусу.

«У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется», — заявил Евтухов.

Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на доставку и увеличение зарплат курьеров.

В конце июня в Москве вступили в силу коронавирусные ограничения. С 28 июня кафе или ресторан можно посещать только по специальному QR-коду - он подтверждает вакцинацию или уже перенесенном COVID-19. Летние веранды пока открыты для всех, но с 12 июля на новую систему работы перейдут и они.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».