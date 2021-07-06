В Кремле оценили вероятность закрытия границ регионов из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов прокомментировал вероятность закрытия границ российских регионов из-за пандемии коронавируса.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры. Но в то же время такие меры как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверно, поддерживались бы», — сказал он.

Вместе с тем Песков напомнил, что главы регионов обладают полномочиями для принятия самостоятельных решений в зависимости с эпидемиологической ситуации.

«Еще раз повторяю, есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», — заключил пресс-секретарь главы государства.

За последние сутки в России выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии коронавирус был зафиксирован у 5 658 672 жителей России, вылечились 5 101 852 человека, скончались 139 316.

Ранее стало известно, что треть россиян не поедут в отпуск из-за закрытых границ.