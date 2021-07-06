Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили новое уголовное дело

В пресс-службе следственного комитета (СК) России заявили, что следователями было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который отбывает срок за получение взятки. Об этом сообщается на сайте СК.

«Следственными органами СУСК России по Кировской области, по материалам УФСБ России по Кировской области, в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей.

Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Однако губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.». Суммы задолженности не были возвращены в АО «К.Р.И.К.».

В июне 2016 года Белых был задержан в московском ресторане при получении €150 тыс. наличными. По данным следствия, это часть взятки общей суммой €400 тыс. от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы.