Терапевт Минздрава считает «Спутник V» наиболее эффективной вакциной от COVID-19

Вакцина против коронавируса «Спутник V» является наиболее эффективной и безопасной вакциной от инфекции. Такое мнение выразила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На сегодняшний день все-таки мое убеждение, что наиболее эффективная и безопасная вакцина — это «Спутник V», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявлено новых побочных эффектов.