Жизни экипажа украинского судна в Черном море ничего не угрожает

Жизни экипажа украинского рыболовного судна «ОД-2592», которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«В 50 милях от [порта] Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель», — говорится в сообщении.

Погода в районе инцидента в настоящее время нормальная. Судовладелец направил к экипажу буксир.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592».

Сообщалось, что в районе инцидента находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ПС (организация запрещена в России) ФСБ России.