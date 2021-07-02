В Минздраве заявили, что данных об опасности для беременных или их плода «Спутника V» нет

Данных о том, что вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» Центра имени Гамалеи может быть опасной для беременной женщины или ее плода, нет. Об этом говорится во временных методических рекомендаций Минздрава о вакцинации населения от COVID-19 на официальном сайте.

«Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода», — следует из сообщения министерства в пункте 3,9.

По информации Минздрава, были размещены данные о 827 пациентках, сделавших прививку во время беременности. При этом частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у девушек, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан российскими специалистами Центра имени Гамалеи.

Ранее в Минздраве уточняли, что все три российские вакцины от COVID-19 эффективны и безопасны.

Также Александр Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться ребенку через плаценту. Директор центра имени Гамалеи отметил, что исследования по эффективности вакцины можно проводить на детях только после завершения испытаний на взрослом населении.