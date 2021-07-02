Доктор Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие существуют абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам медика, таких противопоказаний к прививке от COVID-19 очень мало.

«Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», — отметил специалист.

Он отметил, что есть относительные причины для отвода от прививки — их значимость зависит от того, у кого они выявлены.

«Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать», — уточнил Мясников.

Так, пожилой пациент с диабетом, астмой и аллергией на яйца или антибиотики может стать жертвой коронавирусной инфекции, если не вакцинируется. При этом, по словам врача, справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.

Однако с молодым пациентом-аллергиком необходимо применять индивидуальный подход, так как риски от прививки «могут не перевесить возможную пользу», добавил телеведущий.

Ранее Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.