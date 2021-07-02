В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного циклона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС по Республике Крым.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», — сказано в сообщении.

Помимо этого, со 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В пресс-службе предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и гибелью сельскохозяйственных растений. Местных жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности при непогоде, в том числе ограничить походы в горы.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, городские власти готовятся к локальным подтоплениям. Наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз, уточнила глава администрации.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.