В Крыму объявлено штормовое предупреждение

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Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного циклона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС по Республике Крым.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», — сказано в сообщении.

Помимо этого, со 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В пресс-службе предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и гибелью сельскохозяйственных растений. Местных жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности при непогоде, в том числе ограничить походы в горы.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, городские власти готовятся к локальным подтоплениям. Наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз, уточнила глава администрации.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.