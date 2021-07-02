Стала известна причина взрыва газа в Нижнем Новгороде

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин, сообщает ТАСС.

«Причиной [является] взрыв по результатам неосторожного обращения с [газовым] баллоном», — сказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. Сообщение о хлопке в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в 6.57 мск. В доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки.

Позже в минздраве рассказали о состоянии трех пострадавших человек: один мужчина получил термические ожоги более 50% тела, еще один мужчина – ожоги 70% тела, третий мужчина, получивший многочисленные ушибы, также был доставлен в больницу.