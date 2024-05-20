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Российские врачи спасли мужчину с отрезанной пилой рукой

В Вологде врачи спасли мужчину с отрезанной циркулярной пилой рукой

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Дмитрий Ваньков/VK

Врачи Вологодской областной клинической больницы прооперировали пациента, который едва не остался без руки, отпилив ее часть циркулярной пилой. Об этом главный врач медицинского учреждения Дмитрий Ваньков сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Накануне в больницу сотрудники скорой помощи привезли пациента, у которого кисть руки держалась на одной коже. Его сразу повезли в операционную – нельзя было терять ни минуты», — поделился медик.

Врач уточнил, что травматологи сшили локтевую артерию, зафиксировали кисть спицами. Операция длилась 2,5 часа, и, по словам Ванькова, прошла успешно. Главврач поблагодарил коллег — руководителя травматологического центра Сергея Зуева, врача сердечно-сосудистой хирургии Сергея Столетова и анестезиолога Максима Казарина за спасение еще одной жизни.

Теперь пострадавшему предстоит еще несколько вмешательств, чтобы восстановить функции нервов, сухожилий и кисти. Спустя шесть дней после операции мужчину выписали домой.

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