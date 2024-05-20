ЦБ РФ запустил акцию по обмену монет на бумажные деньги

Центральный банк РФ запустил акцию «Монетная неделя», в рамках которой граждане смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные деньги или зачислить на свой счет. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

В заявлении отмечается, что акция будет действовать с 20 мая до 2 июня. В работе примут участие около четырех тыс. подразделений 146 российских банков, расположенные по всей стране.

«Некоторые из них предложат клиентам сувениры», — уточнили в Банке России.

Представители финансового регулятора обратили внимание, что в 2023 году в стране впервые прошла акция «Монетная неделя». Тогда граждане принесли в банки более 20 млн монет, общий вес которых составил 87 тонн. В денежном выражении сумма обменянных монет достигла 83 млн рублей.

16 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что при соблюдении определенных условий уже во второй половине текущего года финансовый регулятор может снизить ключевую ставку. В настоящее время этот показатель составляет 16%.

Ранее в РФ предложили позволить гражданам открывать банковские счета без визита в отделение той или иной кредитной организации.