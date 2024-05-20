Ресторан восточной кухни вспыхнул в Петербурге и попал на видео

В Петербурге произошел пожар в Чайхоне. Об этом сообщает МЧС России по городу.

По информации министерства, пожар произошел в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

Сообщается, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются, информации о причинах пожара не поступало.

До этого в Петербурге загорелся цех с полиэтиленом. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, а в здании обрушилась кровля.

Ранее на Сахалине пожар охватил более 40 дачных домов.