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В Москве заметили черный дым из окна жилого дома на Ленинском проспекте

МК: в Москве на Ленинском проспекте начался пожар в доме дипломатов

В Москве случился пожар в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте. Об этом сообщил mk.ru.

По данным портала, пожар случился в известном доме дипломатов. Огонь начал распространяться по соседним балконам. Информации о пострадавших пока не поступало.

До этого в Петербурге произошел пожар в Чайхоне. По информации МЧС, все случилось в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

Сообщается, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. К ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются, информации о причинах пожара не поступало.

Ранее на Сахалине пожар охватил более 40 дачных домов.

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