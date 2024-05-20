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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за прием в Китае

Путин телеграммой поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поблагодарил его за теплый прием во время государственного визита в Китай. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что их переговоры поспособствуют укреплению отношений «всеобъемлющего партнерства» и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Российский лидер добавил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

До этого политолог заявил, что Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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