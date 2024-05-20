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Обновленный Geely Atlas начали продавать в Китае

В Китае появился в продаже обновленный Geely Atlas

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autohome.com.cn

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Geely Boyue L (на российском рынке известен как Geely Atlas), сообщает carnewschina.com.

Обновления затронули прежде всего интерьер модели и оборудование, доступное в различных комплектациях. Селектор переключения передач на центральной консоли стал компактнее, на подстаканниках появилась крышка, также был внедрен блок кнопок для управления функциями автомобиля.

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autohome.com.cn

У автомобиля 10-дюймовая комбинация приборов и 13-дюймовый планшет медиасистемы. В Китае обновленный Boyue L доступен в четырех комплектациях по цене от 115,7 до 149,7 тыс. юаней (1,5-1,9 млн рублей).

Для автомобиля доступны турбомоторы 1.5 и 2.0 мощностью 178 и 215 л.с. соответственно.

Ранее Leapmotor представил в Китае кроссовер со скрытой вентиляцией.

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