Стало известно о пострадавших жителях пригорода Луганска после обстрела ВСУ

Пять человек пострадали при обстреле пригорода пригорода Луганска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Сейчас всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам главы ЛНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. На месте падения снарядов и фрагментов работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. «По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба», — пояснил Пасечник.

Утром 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске. После прилета возник пожар.

Также агентство ТАСС сообщало, что взрыв произошел в Белгороде во время ракетной опасности.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.