Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших жителях пригорода Луганска после обстрела ВСУ

Пасечник: пять человек пострадали при обстреле жилых кварталов Юбилейного в ЛНР

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пять человек пострадали при обстреле пригорода пригорода Луганска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Сейчас всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам главы ЛНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. На месте падения снарядов и фрагментов работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. «По моему поручению, сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба», — пояснил Пасечник.

Утром 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске. После прилета возник пожар.

Также агентство ТАСС сообщало, что взрыв произошел в Белгороде во время ракетной опасности.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами