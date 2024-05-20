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В ДНР сообщили о бегстве ВСУ в районе Угледара

Кимаковский: ВСУ бежали с позиций в Парасковиевке под Угледаром

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Sofiia Gatilova/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные покинули позиции у села Парасковиевка под Угледаром. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кимаковского, подразделения ВСУ не выдержали натиска российской артиллерии и Воздушно-космических сил.

«Выжившие побежали с позиций в восточной части», — пояснил советник главы ДНР.

Он добавил, что украинские военные оставили треть села.

До этого журналист и политолог Юрий Светов заявлял, что Запад отречется от конфликта на Украине, когда ему станет «по-настоящему больно».

По его словам, на сегодняшний день США и их сателлиты преследуют цель ослабить Россию, в том числе для того, чтобы гарантировать невмешательство Москвы в назревающий конфликт НАТО с Китаем.

Политолог уточнил, что все будет зависеть от действий России, которые в конечном итоге разубедят Запад в своей безнаказанности.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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