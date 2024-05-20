«Мама ревела»: лауреатка «Новой Фабрики звезд» о своей победе

Лауреатка вокального шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ Мария Гордеева рассказала о своей победе. Посетившую программу «Утро. ТНТ» певицу цитирует пресс-служба телеканала.
По словам Гордеевой, во время финала она чувствовала благодарность.
«С людьми, которые меня окружали, за 2,5 месяца мы стали семьей. Я просто говорю: «Господи, спасибо за то, что со мной произошло», — вспоминает она.
На протяжении всего шоу, рассказала Мария, за нее больше всех переживала и болела мама.
«Мама ревела. Она всегда находилась на съемках. Мне кажется, она больше, чем я радуется», — рассказала певица о чувствах мамы после победы.
По словам Гордеевой, больше всего ей запомнились выступления с Юлей Паршутой и Владимиром Пресняковым, а записать новые песни она хочет с Паршутой и IOWA.
Накануне Гордеева рассказала, куда потратит победные три миллиона рублей.
«Хочу вложить деньги в свое развитие. Планирую выпускать песни, сделать фиты с некоторыми «фабрикантами»!» — призналась певица.
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