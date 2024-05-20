В РФ заявили, что гибель президента Ирана может притормозить переговоры с США и Израилем

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации может притормозить начатый политиком процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По мнению эксперта, контакты по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном могут стать менее интенсивными с учетом усиления напряженности в Иране в связи с гибелью Раиси.

При этом Бакланов заметил, что обсуждение причин трагедии будет носить «эмоциональный характер», но вряд ли изменит общую линию Ирана во внешней политике.

«Это своеобразная демократия восточного плана... Соотношение сил не может радикально измениться из-за ухода кого-то из высших руководителей», — пояснил профессор, описывая ситуацию в Иране.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что перевозивший президента Ирана вертолет был производства США.