Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат заявил, что РФ не допустит размещения вооружений в космосе

Рябков: Россия продолжит усилия для недопущения размещения вооружений в космосе

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит прикладывать усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе. Так он прокомментировал информацию о планах США по модернизации своих космических систем, передает РИА Новости.

По словам Рябкова, для соответствующей работы есть определенный дипломатический инструментарий, который используется Россией «на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами».

Замглавы МИД РФ отметил, что «одной из «подкладок» под деструктивную деятельность США стали информационные вбросы «относительно так называемого российского оружия в космосе».

До этого газета New York Times, основываясь на интервью и публичных выступлениях чиновников Пентагона, писала, что Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты.

По данным издания, США оказались не уверены в разработке Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами