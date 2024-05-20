Дипломат заявил, что РФ не допустит размещения вооружений в космосе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит прикладывать усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе. Так он прокомментировал информацию о планах США по модернизации своих космических систем, передает РИА Новости.

По словам Рябкова, для соответствующей работы есть определенный дипломатический инструментарий, который используется Россией «на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами».

Замглавы МИД РФ отметил, что «одной из «подкладок» под деструктивную деятельность США стали информационные вбросы «относительно так называемого российского оружия в космосе».

До этого газета New York Times, основываясь на интервью и публичных выступлениях чиновников Пентагона, писала, что Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты.

По данным издания, США оказались не уверены в разработке Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.