В Приморье от голодной смерти спасли гималайского медвежонка
В Приморье, на территории одной из пограничных застав обнаружили истощенного гималайского медвежонка, сообщает центр спасения диких животных «Тигр» в своем Instagram.
«Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения. Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — написали сотрудники центра.
Пока не ясно, откуда в Приморье взялся представитель животного мира Гималаев.
«Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — дополнили в центре «Тигр».
По информации спасателей, медвежонок забрался на территорию погранзаставы в поисках еды.
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