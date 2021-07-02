В Приморье от голодной смерти спасли гималайского медвежонка

В Приморье, на территории одной из пограничных застав обнаружили истощенного гималайского медвежонка, сообщает центр спасения диких животных «Тигр» в своем Instagram.

«Ветеринарный осмотр показал, что у медвежонка средняя степень истощения. Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — написали сотрудники центра.

Пока не ясно, откуда в Приморье взялся представитель животного мира Гималаев.

«Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — дополнили в центре «Тигр».

По информации спасателей, медвежонок забрался на территорию погранзаставы в поисках еды.

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