Число болеющих коронавирусом на ИВЛ в Москве за 2 недели выросло почти вдвое

Количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за последние две недели выросло почти в два раза и составило 709 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Количество больных COVID-19 на ИВЛ в Москве: 14 июня — 457; 1 июля — 709», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в столице выявлено 7 597 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отмечал, что почти у всех пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, обнаружен штамм «дельта». По его мнению, в сравнении с ситуацией два-три месяца назад, в настоящий момент люди болеют коронавирусом тяжелее, в том числе большему числу пациентов требуется кислородная поддержка и вентиляция легких.