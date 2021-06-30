Петербуржец, спросивший о встрече с Байденом, согласен с позицией Путина

Житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который в эфире «Прямой линии» с Владимиром Путиным спросил президента о целесообразности встречи с президентом США Джо Байденом, остался доволен полученным ответом и разделяет позицию российского лидера. Об этом Черемисов рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Ответом я доволен, впечатления от него у меня положительные. Все, что я хотел услышать, я услышал. Когда увидел, что мой вопрос выбрали, я отреагировал положительно. Я каждый год задаю вопросы, ни разу их не выбирали. Я стараюсь иметь активную гражданскую позицию и каждый год задаю разные вопросы. На политическую тему я задаю вопрос впервые, он обусловлен моим личным интересом. Мне немного надоели уже эти санкции, что нашу страну шпыняют. Я хотел узнать мнение президента, как он к этому относится», — заявил он.

По его мнению, позиция Владимира Путина в этом контексте является постоянной. Черемисов также отметил, что согласен с ней.

«Позиция нашего президента не меняется, она постоянная, в отличие от некоторых других, и всем известна. Я согласен с его позицией», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным Черемисов спросил, для чего была организована встреча с президентом Джо Байденом, если в США продолжают вводить санкции против России, после чего утверждают, что от Байдена «мало что зависит».

Отвечая на вопрос, Путин подчеркнул, что от Байдена «многое зависит», объяснив сложившуюся ситуация особенностями политической системы США. Более того, российский лидер выразил надежду на то, что отношения между странами «войдут в нормальные рамки».