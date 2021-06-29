Число случаев коронавируса во всем мире превысило 180 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в мире за все время пандемии — всего было зарегистрировано более 180 млн случаев заболевания.

«Во всем мире по состоянию на... 28 июня 2021 года в ВОЗ было зарегистрировано 180 817 269 подтвержденных случаев COVID-19, включая 3 923 238 случаев смерти, данные о которых предоставлены в ВОЗ», — говорится на сайте организации

Уточняется, что за минувшие сутки выявлено 325 138 новых зараженных.

К 27 июня года людям по всему миру введено более 2,6 млрд доз вакцины от COVID-19, отмечает ВОЗ.

Ранее Далай-лама заявил, что восточная медицина может помочь в борьбе с коронавирусом — по его словам, представителям таких направлений стоило бы организовать международную встречу, посвященную борьбе с пандемией.