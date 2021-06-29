В России вводят штраф за нарушения на экзаменах по русскому языку для иностранцев

Административная ответственность появится в России за нарушение требований, предъявляемых к проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному и по ряду других дисциплин, сообщает https://tass.ru/ТАСС.

Штрафы также будут введены за нарушения на экзаменах по истории России и по основам законодательства РФ.

Отмечается, что законопроект был принят Госдумой в декабре, в силу он вступает 29 июня.

Согласно новому закону, при нарушение организацией, проводящей экзамен по русскому как иностранному, штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Денежное наказание за несоблюдение требований к минимальному уровню знаний экзаменуемых для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законом предусмотрены штрафы за нарушения порядка и сроков внесения в федеральный реестр сведений о документах об образовании. Для должностных лиц штраф составит 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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